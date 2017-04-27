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СНГ 27.04.2017 11:47

Пропрезидентская фракция в парламенте Киргизии предлагает перенести выборы главы государства с ноября на октябрь

В парламенте Киргизии обсуждается инициатива переноса даты проведения планируемых на осень президентских выборов с 19 ноября на 15 октября.

Как сообщил в четверг "Интерфаксу" руководитель фракции Социал-демократической партии Киргизии (СДПК), лидером которой до избрания главой республики был Алмазбек Атамбаев, Иса Омуркулов, группа депутатов из коалиции парламентского большинства подготовила поправки в закон о выборах президента и парламента республики, которыми предлагают изменить норму, касающуюся даты проведения выборов главы государства.

"Согласно принятому в 2011 закону, выборы президента должны проводиться в третье воскресение ноября, а мы просим изменить на "третье воскресение октября", чтобы соблюсти все конституционные сроки (1 декабря, когда истекает конституционный срок полномочий А.Атамбаева - ИФ)", - сказал собеседник агентства.

Парламентарий пояснил, что в случае, если парламент поддержит это предложение, то выборы президента Киргизии могут пройти 15 октября, и тем самым "все пройдет по срокам, с учетом двух туров и времени, отведенного для подведения ЦИК итогов решения судебных споров".

И.Омуркулов надеется, что парламент подержит предложение об изменении даты выборов, и дата голосования на выборах президента будет объявлена депутатами до середины июня.

Срок полномочий А.Атамбаева истекает 1 декабря. Согласно Конституции и закону о выборах, очередные выборы главы государства должны пройти в третье воскресение ноября, которое в этом году выпадает на 19 ноября.

Вместе с тем оппозиционная парламентская фракция "Ата-Мекен" заявила, что если выборы пройдут в третье воскресение ноября, тогда действующий президент превысит сроки пребывания на посту, так как с 19 ноября по 1 декабря не будут исполнены все избирательные процедуры, на которые отводится 20 дней. В связи с этим оппозиционеры предложили провести выборы 27 августа.

Президент в Киргизии избирается на один шестилетний срок. А.Атамбаев вступил в должность 1 декабря 2011 года.

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Тэги: КИРГИЗИЯ, ВЫБОРЫ, ПЕРЕНОС, ПРЕДЛОЖЕНИЕ


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