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Инфраструктура и тендеры 27.04.2017 11:10

МБА отбирает подрядчика для совершенствования системы электронной почты

ОАО "Международный банк Азербайджана" (МБА) отбирает подрядчика для для системы электронной почты, отмечается в тендерном объявлении банка.

Банк проводит тендер по двум лотам, первый из которых предполагает закупку соответствующего программного обеспечения, второй – серверного оборудования.

Банк принимает тендерные предложения до 13 июня, вскрытие конвертов с предложениями состоится 14 июня.

МБА создан в 1992 году и является крупнейшим банком Азербайджана. Доля Минфина Азербайджана в капитале банка составляет 76,73%.

А.Ахундов

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Тэги: МБА, ТЕНДЕР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]