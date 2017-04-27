МБА отбирает подрядчика для совершенствования системы электронной почты

ОАО "Международный банк Азербайджана" (МБА) отбирает подрядчика для для системы электронной почты, отмечается в тендерном объявлении банка.

Банк проводит тендер по двум лотам, первый из которых предполагает закупку соответствующего программного обеспечения, второй – серверного оборудования.

Банк принимает тендерные предложения до 13 июня, вскрытие конвертов с предложениями состоится 14 июня.

МБА создан в 1992 году и является крупнейшим банком Азербайджана. Доля Минфина Азербайджана в капитале банка составляет 76,73%.

А.Ахундов