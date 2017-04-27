Страны-гаранты по урегулированию в Сирии подтвердили свое участие во встрече в Астане 3-4 мая - МИД Казахстана

Встреча по урегулированию в Сирии "Астана-4" пройдёт 3-4 мая, все страны-гаранты (Россия, Иран, Турция) подтверждают свое участие, сообщил замминистра иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди.
"Астана-4 пройдет на высоком уровне, нам уже страны-гаранты подтверждают, что они примут участие на высоком уровне", - сказал М.Тлеуберди журналистам в Астане в четверг.
Он подтвердил, что встреча пройдёт 3-4 мая.
"В преддверии переговоров будет экспертная встреча", - добавил М.Тлеуберди.
По его словам, окончательного списка участников и наблюдателей пока нет. "Пока ещё не могу сказать, кто будет наблюдателями", - отметил замглавы МИД Казахстана.
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