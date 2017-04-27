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СНГ 27.04.2017 12:31

Страны-гаранты по урегулированию в Сирии подтвердили свое участие во встрече в Астане 3-4 мая - МИД Казахстана

Встреча по урегулированию в Сирии "Астана-4" пройдёт 3-4 мая, все страны-гаранты (Россия, Иран, Турция) подтверждают свое участие, сообщил замминистра иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди.

"Астана-4 пройдет на высоком уровне, нам уже страны-гаранты подтверждают, что они примут участие на высоком уровне", - сказал М.Тлеуберди журналистам в Астане в четверг.

Он подтвердил, что встреча пройдёт 3-4 мая.

"В преддверии переговоров будет экспертная встреча", - добавил М.Тлеуберди.

По его словам, окончательного списка участников и наблюдателей пока нет. "Пока ещё не могу сказать, кто будет наблюдателями", - отметил замглавы МИД Казахстана.

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Тэги: КАЗАХСТАН, АСТАНА, СИРИЯ, УЧАСТНИКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]