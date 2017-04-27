Рейтинг поддержки Макрона падает, популярность Ле Пен растет - данные опроса

Рейтинг популярности кандидата в президенты Франции от движения "Вперед" Эмманюэля Макрона постепенно снижается, свидетельствуют результаты опубликованного в четверг опроса.

Согласно данным опроса компании Odoxa, 41% респондентов положительно оценивают деятельность Э.Макрона. Однако отмечается, что этот показатель на четыре процентных пункта ниже, чем результаты аналогичного опроса, проведенного в марте.

В то же время деятельность кандидата в президенты Франции от партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен положительно оценили 33% респондентов, что на четыре процентных пункта выше по сравнению с показателями аналогичного опроса в марте.

Данные опроса показывают, что одними из самых популярных политиков во Франции являются экс-премьер Франции Ален Жюппе, его рейтинг поддержки - 37%, и действующий премьер-министр страны Бернар Казнев (39%).

Между тем, уровень популярности действующего французского президента Франсуа Олланда вырос лишь на один процентный пункт с марта и составил 22%.

Кроме того, среди самых популярных французских политиков - кандидат от движения "Непокоренная Франция" Жан-Люк Меланшон, который занял четвертое место в первом туре выборов главы государства и, таким образом, выбыл из президентской гонки. Его деятельностью довольны 38% опрошенных.

Опрос проводился в два этапа - 19-20 апреля и 24-25 апреля. В нем приняли участие более 2,5 тыс. человек.

В воскресенье во Франции прошел первый тур выборов президента страны. Наибольшее количество голосов набрали Э.Макрон и М.Ле Пен и, таким образом, они вышли во второй тур, который состоится 7 мая.