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Дальнее зарубежье 27.04.2017 12:47

Рейтинг поддержки Макрона падает, популярность Ле Пен растет - данные опроса

Рейтинг популярности кандидата в президенты Франции от движения "Вперед" Эмманюэля Макрона постепенно снижается, свидетельствуют результаты опубликованного в четверг опроса.

Согласно данным опроса компании Odoxa, 41% респондентов положительно оценивают деятельность Э.Макрона. Однако отмечается, что этот показатель на четыре процентных пункта ниже, чем результаты аналогичного опроса, проведенного в марте.

В то же время деятельность кандидата в президенты Франции от партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен положительно оценили 33% респондентов, что на четыре процентных пункта выше по сравнению с показателями аналогичного опроса в марте.

Данные опроса показывают, что одними из самых популярных политиков во Франции являются экс-премьер Франции Ален Жюппе, его рейтинг поддержки - 37%, и действующий премьер-министр страны Бернар Казнев (39%).

Между тем, уровень популярности действующего французского президента Франсуа Олланда вырос лишь на один процентный пункт с марта и составил 22%.

Кроме того, среди самых популярных французских политиков - кандидат от движения "Непокоренная Франция" Жан-Люк Меланшон, который занял четвертое место в первом туре выборов главы государства и, таким образом, выбыл из президентской гонки. Его деятельностью довольны 38% опрошенных.

Опрос проводился в два этапа - 19-20 апреля и 24-25 апреля. В нем приняли участие более 2,5 тыс. человек.

В воскресенье во Франции прошел первый тур выборов президента страны. Наибольшее количество голосов набрали Э.Макрон и М.Ле Пен и, таким образом, они вышли во второй тур, который состоится 7 мая.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, ПОЛИТИКИ, РЕЙТИНГ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]