Резко увеличилось число работающих в Эстонии украинцев - газета

За четыре месяца этого года число кратковременно работающих в Эстонии граждан Украины превысило показатель всего 2016 года, пишет в четверг газета Eesti Paevaleht.

Если в прошлом году в Эстонии было 1 226 работников из Украины, то по состоянию на 25 апреля этого года их уже 1 264, сообщает департамент полиции и погранохраны республики.

Статистика посольства Эстонии в Киеве подтверждает, что выросло число предоставленных гражданам Украины видов на жительство и долгосрочных виз и сократилось число краткосрочных виз. В то же время ожидается, что с июня существенно сократится число поданных на Украине ходатайств, поскольку в середине июня для пользующихся биометрическими паспортами граждан Украины должен вступить безвизовый режим в отношении краткосрочных поездок.

Квота, определяющая число выданных видов на жительство, установлена законом об иностранцах, согласно которому максимальное число иммигрировавших в Эстонию в течению года иностранцев не должно превышать 0,1% постоянного населения республики. В этом году квота составляет 1317. По состоянию на минувший вторник выдано 772 вида на жительство, подпадающих под квоту. После заполнения квоты выдача относящихся к ней видов на жительство прекращается. При нынешнем темпе это должно произойти в июле.

Министр предпринимательства и инфотехнологии Урве Пало отметила, что несмотря на изменения, установленная законом квота на иммиграцию вскоре будет заполнена. "Хотя мы каждый день занимаемся переобучением собственного населения, все равно требуется больше работников. Наше население сокращается и неизбежно стареет. Если мы хотим, чтобы рост экономики продолжался и в будущем, я как министр предпринимательства считаю разумным идти в ногу со временем и пересмотреть принятое 25 лет назад решение. Надеюсь, что этот вопрос вскоре обсудит кабинет правительства", - сказала У.Пало.

По сообщению МВД, вопрос квоты анализируется, кабинет министров, скорее всего, вновь обсудит его в мае.