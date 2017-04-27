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27.04.2017 11:26

Президент Botaş International Limited побывал в БВШН

В Бакинской Высшей Школе Нефти (БВШН) прошла встреча ректора Высшей Школы Эльмара Гасымова с президентом турецкой компании Botaş International Limited (BIL) Эрдоганом Тозаном и Директором компании по финансовым и административным вопросам Ахмедом Акыном. На встрече была дана подробная информация о турецкой компании, а также были обсуждены вопросы налаживания ее сотрудничества с БВШН.

Говоря о братских отношениях Турции и Азербайджана, ректор БВШН Эльмар Гасымов отметил успешное и прочное долголетнее сотрудничество между двумя странами, в том числе и в сфере образования. Он сообщил, что каждое лето студенты Высшей Школы проходят практику в турецких компаниях. Остановившись на перспективах сотрудничества с Botaş International Limited, ректор, в частности, предложил турецкой стороне рассмотреть возможности организации летней стажировки студентов. Он подчеркнул, что такая практика поможет студентам БВШН усовершенствовать свои профессиональные знания и приобрести опыт работы на производстве.

Компания Botaş International Limited была создана компанией BOTAŞ с целью налаживания прочных отношений с различными иностранными компании в нефтегазовой сфере. В числе крупномасштабных международных проектов, в которых компания принимает участие, – проект Баку-Тбилиси-Джейхан и TANAP.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]