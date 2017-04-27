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Бизнес и законодательство 27.04.2017 11:33

Работы по строительству карбамидного завода в Азербайджане выполнены на 82%, ввод строй намечен на II квартал 2018г – директор завода

Строительные работы по карбамидному заводу в Сумгайыте выполнены на 82%, заявил генеральный директор завода Хаял Джафаров, выступая в четверг на II международном форуме "Каспий, Центральная Азия: Торговля, логистика, нефтепереработка и нефтехимия" в Баку.

"К настоящему времени в рамках строительства карбамидного завода проектные работы выполнены на 100%, строительные работы – на 82%. В целом, работы по проекту реализованы на 95%. В июне 2017 года мы рассчитываем завершить прокладку коммуникаций для обеспечения завода технической водой и электроэнергией, которая необходима для ввода его в эксплуатацию», - сообщил Х.Джафаров.

По его словам, в декабре года 2017 года будут завершены механические работы на заводе, и во II-ом квартале 2018 года он будет передан SOCAR для эксплуатации.

Он сообщил, что на заводе будут работать 300-350 человек.

"Мы ожидаем, что на заводе будет производиться 650-660 тыс. тонн карбамида в год. На начальном этапе на внутренний рынок будет поставляться 150 тыс. тонн производимой продукции, в дальнейшем объемы поставок увеличатся до 200 тыс. тонн в год. Остальная продукция будет направляться на экспорт", - отметил он.

В качестве ключевого рынка сбыта продукции завода рассматривается Турция. Также карбамид планируется экспортировать в Грузию, регионы Черного и Средиземного моря.

По словам Х.Джафарова, общая стоимость проекта без учета налогов составляет 498 млн евро.

Для реализации проекта привлечена кредитная линия в размере 500 млн евро, из которой средства в размере 251 млн евро привлечены от корейского Eximbank, 249 млн евро - от UniCredit, Societe Generale и Deutche Bank (под гарантии Экспортно-импортного банка Кореи).

Гендиректор добавил, что завод будет работать на природном газе. Годовая потребность предприятия в этом топливе оценивается в 450 млн кубометров.

Он также отметил, что реализацией проекта строительства карбамидного завода в Сумгайыте SOCAR станет "ключевым игроком на рынке карбамида".

Предприятие будет включать три производственных участка: производство аммиака; производство карбамида; производство карбамидных гранул. Ежедневно на заводе будет производиться 1,2 тыс. тонн аммиака и 2 тыс. тонн карбамида.

Н.Аббасова

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Тэги: ЗАВОД, СТРОИТЕЛЬСТВО, РАБОТЫ


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