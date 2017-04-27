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Внутренняя политика 27.04.2017 11:45

В Азербайджане имеется сильная политическая воля для борьбы с коррупцией – Администрация президента

Усиление прозрачности в системе госуправления, развитие электронных услуг и борьба с коррупцией являются приоритетными направлениями государственной политики в Азербайджане, заявил завотделом по работе с правоохранительными органами Администрации президента Фуад Алескеров.

"Усиление прозрачности в системе госуправления, развитие электронных услуг и борьба с коррупцией являются приоритетными направлениями государственной политики. Сегодня в стране существует сильная политическая воля для борьбы с коррупцией", - сказал Ф.Алескеров в четверг в Баку на конференции "Стандарты систем управления против коррупции".

Он напомнил, что распоряжениями президента Ильхама Алиева в Азербайджане приняты национальная стратегия и план деятельности по борьбе с коррупцией.

По его словам, сегодня в Азербайджане существуют все механизмы для борьбы с коррупцией и этот процесс постоянно развивается. "Положительная динамика в этой сфере нашла свое отражение в международном антикоррупционном рейтинге. В рамках реализуемой устойчивой стратегии в сфере борьбы с коррупцией особое значение придается сотрудничеству со специализированными международными организациями", - добавил завотделом.

Ф.Исазаде

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Тэги: КОРРУПЦИЯ, БОРЬБА, ПЛАНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]