Военные специалисты Азербайджана и Франции обсуждают сотрудничество по кибербезопасности

Рабочая встреча военных специалистов Азербайджана и Франции по кибербезопасности проходит в Баку, отмечается в сообщении оборонного ведомства Азербайджана.

"Согласно подписанному между Министерством обороны Азербайджана и Министерством обороны Франции плану двустороннего сотрудничества на 2017 год, в Баку проводится рабочая встреча специалистов по кибербезопасности", - отмечается в сообщении.

На встрече была отмечена важность усиления кибербезопасности в государственном управлении, банковской системе, в сферах национальной безопасности, транспорта и в других направлениях.

В ходе встречи в качестве важных направлений были обозначены вопросы полноценного обеспечения для кибербезопасности, онлайн безопасности и надежности сетей. Кроме этого, также подчеркнута необходимость государственными, неправительственными и международными структурами ежегодно организовать различные мероприятия на региональном и глобальном уровнях с целью плодотворного международного сотрудничества в этой сфере, принятия необходимых решений и претворения их в жизнь.

Рабочая встреча специалистов завершится 28 апреля.

А.Азизов