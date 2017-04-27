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Внешняя политика 27.04.2017 11:49

Военные специалисты Азербайджана и Франции обсуждают сотрудничество по кибербезопасности

Рабочая встреча военных специалистов Азербайджана и Франции по кибербезопасности проходит в Баку, отмечается в сообщении оборонного ведомства Азербайджана.

"Согласно подписанному между Министерством обороны Азербайджана и Министерством обороны Франции плану двустороннего сотрудничества на 2017 год, в Баку проводится рабочая встреча специалистов по кибербезопасности", - отмечается в сообщении.

На встрече была отмечена важность усиления кибербезопасности в государственном управлении, банковской системе, в сферах национальной безопасности, транспорта и в других направлениях.

В ходе встречи в качестве важных направлений были обозначены вопросы полноценного обеспечения для кибербезопасности, онлайн безопасности и надежности сетей. Кроме этого, также подчеркнута необходимость государственными, неправительственными и международными структурами ежегодно организовать различные мероприятия на региональном и глобальном уровнях с целью плодотворного международного сотрудничества в этой сфере, принятия необходимых решений и претворения их в жизнь.

Рабочая встреча специалистов завершится 28 апреля.

А.Азизов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ФРАНЦИЯ, КИБЕРПРЕСТУПНОСТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]