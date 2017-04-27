Военные специалисты Азербайджана и Франции обсуждают сотрудничество по кибербезопасности

Рабочая встреча военных специалистов Азербайджана и Франции по кибербезопасности проходит в Баку, отмечается в сообщении оборонного ведомства Азербайджана.
"Согласно подписанному между Министерством обороны Азербайджана и Министерством обороны Франции плану двустороннего сотрудничества на 2017 год, в Баку проводится рабочая встреча специалистов по кибербезопасности", - отмечается в сообщении.
На встрече была отмечена важность усиления кибербезопасности в государственном управлении, банковской системе, в сферах национальной безопасности, транспорта и в других направлениях.
В ходе встречи в качестве важных направлений были обозначены вопросы полноценного обеспечения для кибербезопасности, онлайн безопасности и надежности сетей. Кроме этого, также подчеркнута необходимость государственными, неправительственными и международными структурами ежегодно организовать различные мероприятия на региональном и глобальном уровнях с целью плодотворного международного сотрудничества в этой сфере, принятия необходимых решений и претворения их в жизнь.
Рабочая встреча специалистов завершится 28 апреля.
А.Азизов
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