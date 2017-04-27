В Азербайджане с начала 2017 года в суд передано 50 уголовных дел по фактам коррупции

Главное управление по борьбе с коррупцией (ГУБК) при Генпрокуроре Азербайджана в январе-апреле 2017 года направило в судебные органы 50 уголовных дел по фактам коррупции, сообщил глава управления Кямран Алиев журналистам в четверг.

"С начала текущего года в суд направлено 50 уголовных дел в отношении 55 человек", - сказал К.Алиев.

По его словам, в настоящее время управлением ведется предварительное расследование по 121 уголовному делу.

"Кроме того, на рассмотрении находятся обращения граждан и госструктур. В этом направлении ведутся предварительные следственные работы, то есть осуществляются следственные и упредительные меры до возбуждения уголовных дел", - добавил он.

Ф.Исазаде