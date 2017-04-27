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Внутренняя политика 27.04.2017 11:58

В Азербайджане с начала 2017 года в суд передано 50 уголовных дел по фактам коррупции

Главное управление по борьбе с коррупцией (ГУБК) при Генпрокуроре Азербайджана в январе-апреле 2017 года направило в судебные органы 50 уголовных дел по фактам коррупции, сообщил глава управления Кямран Алиев журналистам в четверг.

"С начала текущего года в суд направлено 50 уголовных дел в отношении 55 человек", - сказал К.Алиев.

По его словам, в настоящее время управлением ведется предварительное расследование по 121 уголовному делу.

"Кроме того, на рассмотрении находятся обращения граждан и госструктур. В этом направлении ведутся предварительные следственные работы, то есть осуществляются следственные и упредительные меры до возбуждения уголовных дел", - добавил он.

Ф.Исазаде

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Тэги: ПРОКУРАТУРА, КОРРУПЦИЯ, БОРЬБА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]