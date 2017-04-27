Баку и Анкара намерены сотрудничать с африканскими странами в сфере АПК

Азербайджанская делегация во главе с министром сельского хозяйства Гейдаром Асадовым принимает участие в бизнес-форуме и первом заседании министров сельского хозяйства Турции и стран Африки в Анталье, отмечается в сообщении Минсельхоза Азербайджана.

"Министр Гейдар Асадов прибыл в Турцию по приглашению своего турецкого коллеги Фарука Челика. Заседание министров и бизнес-форум пройдут 27-28 апреля", - отмечается в сообщении.

В рамках встреч Азербайджан, Турция и страны Африки обсудят пути расширения сотрудничества в сфере сельского хозяйства, в частности будут налажены контакты между предпринимателями.

А.Ахундов