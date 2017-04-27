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АПК 27.04.2017 12:03

Баку и Анкара намерены сотрудничать с африканскими странами в сфере АПК

Азербайджанская делегация во главе с министром сельского хозяйства Гейдаром Асадовым принимает участие в бизнес-форуме и первом заседании министров сельского хозяйства Турции и стран Африки в Анталье, отмечается в сообщении Минсельхоза Азербайджана.

"Министр Гейдар Асадов прибыл в Турцию по приглашению своего турецкого коллеги Фарука Челика. Заседание министров и бизнес-форум пройдут 27-28 апреля", - отмечается в сообщении.

В рамках встреч Азербайджан, Турция и страны Африки обсудят пути расширения сотрудничества в сфере сельского хозяйства, в частности будут налажены контакты между предпринимателями.

А.Ахундов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ТУРЦИЯ, АФРИКА, АПК


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]