Баку и Анкара намерены сотрудничать с африканскими странами в сфере АПК

Азербайджанская делегация во главе с министром сельского хозяйства Гейдаром Асадовым принимает участие в бизнес-форуме и первом заседании министров сельского хозяйства Турции и стран Африки в Анталье, отмечается в сообщении Минсельхоза Азербайджана.
"Министр Гейдар Асадов прибыл в Турцию по приглашению своего турецкого коллеги Фарука Челика. Заседание министров и бизнес-форум пройдут 27-28 апреля", - отмечается в сообщении.
В рамках встреч Азербайджан, Турция и страны Африки обсудят пути расширения сотрудничества в сфере сельского хозяйства, в частности будут налажены контакты между предпринимателями.
А.Ахундов
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