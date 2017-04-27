Министр разведки Израиля Йисраэль Кац заявил в эфире израильской армейской радиостанции "Галей Цахал", что предположительный авиаудар в районе аэропорта Дамаска соответствует политике Израиля в отношении контрабанды оружия для ливанского шиитского движения "Хезболла".

"Я могу подтвердить, что событие в Сирии полностью отвечает израильской политике, направленной на предотвращение иранской контрабанды передового оружия, через Сирию "Хезболле", - сказал он.

При этом министр отказался официально подтверждать или опровергать появившиеся ранее сообщения, что именно ВВС Израиля нанесли удар по целям в Сирии.

"Премьер-министр (Биньямин Нетаньяху - ИФ) говорил, что мы будем действовать всегда, когда мы получаем разведывательные данные, которые свидетельствуют о намерениях перевозить передовое оружие "Хезболле", - добавил министр.

Ранее несколько мощных взрывов прогремели в районе основного аэропорта Дамаска и базы ВВС Сирии "Меззе". Взрывы вызвали сильный пожар. Арабские СМИ также сообщали, что причиной взрывов предположительно стал израильский авиаудар.

Издание "Джерузалем пост" в свою очередь отмечает со ссылкой на источник в разведслужбах региона, что атаке подверглись склады с оружием, предназначенным "Хезболле". На этот объект на военных и коммерческих рейсах периодически доставляли оружие из Ирана.

При этом по слова источника в региональном разведсообществе, на склад недавно поступила крупная партия оружия, которая предназначалась для поддерживаемых Ираном ополченцев, которых возглавляет движение "Хезболла". "Джерузалем пост" добавляет, что эти отряды численностью до тысячи человек участвуют в конфликте в Сирии против сил оппозиции - они задействованы на наиболее серьезных фронтах.