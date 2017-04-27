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Здравоохранение 27.04.2017 12:14

Минздрав Азербайджана рекомендует запретить рекламу табачных изделий в торговых точках

В Азербайджане 7% подростков являются курильщиками, заявил директор Центра общественного здравоохранения и реформ (ЦОЗР) Минздрава Азербайджана Джейхун Мамедов.

«Принятие закона, ограничивающего использование табачных изделий, может принести большую пользу как активным курильщикам, так и не курящим гражданам, страдающим от курения других людей», - сказал Дж.Мамедов в четверг при рассмотрении пяти парламентскими комитетами проекта закона «Об ограничении использования табачных изделий» во втором чтении.

По его словам, Азербайджан должен использовать опыт ряда государств, принявших закон о запрете на курение в общественных местах.

«В некоторых странах приняты законы о запрете курения на работе и в общественных местах. В 10 странах Европы, в Турции, России законодательство полностью запрещает курение в общественных местах», - сказал Дж.Мамедов.

Он подчеркнул, что даже применение в зданиях системы вентиляции не сводит на нет вред, наносимый табаком пассивным курильщикам.

«Согласно статистическим данным, в Азербайджане курят 36% мужчин. 77% мужчин и 41% женщин страдают на рабочем месте от того, что рядом с ними курят их коллеги. Если 7% подростков в нашей стране курят, то еще 29% подростков страдают от употребления табака курильщиками в домах и 41% - в общественных местах», - отметил директор ЦОЗР.

Дж.Мамедов подчеркнул важность запрета на рекламу в местах продажи табачных изделий, стимулирующую курение.

«Важным аспектом, который необходимо отразить в законе, является запрет на рекламу табака в магазинах. Это является неотъемлемым требованием соответствующей рамочной конвенции. Кроме того, в парламенте высказывались мнения о необходимости поддержания местных производителей табачных изделий. Призывы покупать местные сигареты, а не экспортные, курить более качественные табачные изделия. Это ошибочное мнение, потому что любые сигареты одинаково вредны для здоровья», - сказал он.

Дж.Мамедов также коснулся вопроса реализации положений закона. «Также бытует мнение, что трудно будет реализовать положения этого закона. Но Азербайджан не первое государство, которое принимает такой закон. Если в других странах добиваются сокращения числа курящих, то и у нас можно этого достичь», - отметил директор ЦОЗР Минздрава.

Парламент Азербайджана ранее принял в первом чтении законопроект «Об ограничении использования табачных изделий».

Документ подразумевает запрет на курение в образовательных учреждениях, местах проведения спортивных состязаний и других массовых мероприятий, торговых объектах, ресторанах, кафе, барах и других объектах общественного питания.

Законопроект запрещает курение в гостиницах, учреждениях здравоохранения, реабилитационных центрах, санаториях, курортах, социальных объектах, театрах и кинотеатрах, на выставках, в читальных залах, библиотеках, музеях и других культурных учреждениях, в подземных и надземных переходах, автобусах (в том числе междугородних и международных), такси, в метро, на воздушном, железнодорожном, морском и речном транспорте, на автобусных остановках, вокзалах, речных и морских портах, аэропортах, лифтах, общих площадках многоквартирных зданий, на заправочных станциях, в зданиях и на предприятиях, в которых хранятся быстровоспламеняющиеся вещества, на детских площадках, пляжах, рабочих местах организаций, предприятий, управлений вне зависимости от организационно-правовой формы и формы собственности.

Согласно проекту закона, для защиты окружающей среды и предотвращения заболеваний, вызванных курением табака, государственные органы могут запрещать на отдельных участках, зданиях и объектах курение табака, менять налоговую и ценовую политику для снижения спроса на табачные изделия, запрещать или ограничивать продажу и рекламу табака и т.д.

Р.Бабаев

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Тэги: КУРЕНИЕ, ЗАПРЕТ, МИНЗДРАВ


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