Турция имеет право преследовать подозреваемых в участии в попытке госпереворота - Столтенберг

Власти Турции имеют право на преследование подозреваемых в участии в попытке госпереворота, но процесс должен проходить при соблюдении норм законности, заявил в четверг генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

"Турция имеет право защищать себя и преследовать тех, кто стоял за попыткой госпереворота, но это должно происходить на основе полного уважения верховенства права", - сказал Й.Столтенберг по прибытии на неформальную встречу министров обороны стран Европейского союза в столице Мальты Валлетте.

Накануне глава МВД Турции Сулейман Сойлу проинформировал о том, что правоохранительные органы Турции в ночь на среду задержали 1009 человека, подозреваемых в связях с оппозиционным турецким мусульманским богословом Фетхуллахом Гюленом.

По его данным, эта операция - одна из самых масштабных в Турции за последнее время. Она проводилась на территории всех турецких провинций, в ней принимали участие около 8,5 тыс. полицейских.

В ночь на четверг турецкий телеканал Си-Эн-Эн-Тюрк сообщил об отстранении от службы 9103 сотрудника ввиду их предполагаемых связей с Ф.Гюленом