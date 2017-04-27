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Дальнее зарубежье 27.04.2017 12:19

Турция имеет право преследовать подозреваемых в участии в попытке госпереворота - Столтенберг

Власти Турции имеют право на преследование подозреваемых в участии в попытке госпереворота, но процесс должен проходить при соблюдении норм законности, заявил в четверг генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

"Турция имеет право защищать себя и преследовать тех, кто стоял за попыткой госпереворота, но это должно происходить на основе полного уважения верховенства права", - сказал Й.Столтенберг по прибытии на неформальную встречу министров обороны стран Европейского союза в столице Мальты Валлетте.

Накануне глава МВД Турции Сулейман Сойлу проинформировал о том, что правоохранительные органы Турции в ночь на среду задержали 1009 человека, подозреваемых в связях с оппозиционным турецким мусульманским богословом Фетхуллахом Гюленом.

По его данным, эта операция - одна из самых масштабных в Турции за последнее время. Она проводилась на территории всех турецких провинций, в ней принимали участие около 8,5 тыс. полицейских.

В ночь на четверг турецкий телеканал Си-Эн-Эн-Тюрк сообщил об отстранении от службы 9103 сотрудника ввиду их предполагаемых связей с Ф.Гюленом

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Тэги: НАТО, ГЕНСЕК, ТУРЦИЯ, МНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]