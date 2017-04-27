Министры обороны стран ЕС и генсек НАТО обсудят укрепление сотрудничества

В ходе неформальной встречи министров обороны стран Европейского союза в столице Мальты Валлетте будет обсуждаться укрепление сотрудничества между ЕС и НАТО, заявил в четверг генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.

"Мы обсудим варианты дальнейшего укрепления сотрудничества между НАТО и Европейским союзом", - сообщил журналистам Й.Столтенберг в Валетте перед началом встречи.

"Мы уже добились большого прогресса, в декабре прошлого года мы пришли к соглашению по 42 мерам в сфере гибридных кибер-операций, и мы хотели бы и дальше продолжать сотрудничество", - добавил он.

Й.Столтенберг отметил, что его визит на Мальту стал первым в истории, когда генсек НАТО посещает этот остров.

"Я ценю то, что мы можем работать с Мальтой, при этом полностью уважая мальтийский нейтралитет", - заявил он.