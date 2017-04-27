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Дальнее зарубежье 27.04.2017 14:03

Министры обороны стран ЕС и генсек НАТО обсудят укрепление сотрудничества

В ходе неформальной встречи министров обороны стран Европейского союза в столице Мальты Валлетте будет обсуждаться укрепление сотрудничества между ЕС и НАТО, заявил в четверг генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.

"Мы обсудим варианты дальнейшего укрепления сотрудничества между НАТО и Европейским союзом", - сообщил журналистам Й.Столтенберг в Валетте перед началом встречи.

"Мы уже добились большого прогресса, в декабре прошлого года мы пришли к соглашению по 42 мерам в сфере гибридных кибер-операций, и мы хотели бы и дальше продолжать сотрудничество", - добавил он.

Й.Столтенберг отметил, что его визит на Мальту стал первым в истории, когда генсек НАТО посещает этот остров.

"Я ценю то, что мы можем работать с Мальтой, при этом полностью уважая мальтийский нейтралитет", - заявил он.

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Тэги: НАТО, ЕС, СОТРУДНИЧЕСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]