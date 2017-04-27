Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7025 EUR   1.8566 RUR   0.0299 GBR   2.1909 TRY   0.4768

Цена на нефть

    $/bbl WTI   49.62 Brent   51.82

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 10° 17° Завтра 11° 18° 29 Апр 11° 19° 30 Апр 13° 22°

Социум 27.04.2017 12:47

Вице-спикер парламента Азербайджана предлагает запретить курение кальяна в объектах общепита

Вице-спикер Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Бахар Мурадова считает необходимым запретить курение кальяна в объектах общественного питания.

«Никто не может отрицать наличие интереса у молодежи к курению кальяна. Поэтому считаю необходимым законодательно запретить кальян в соседних с учебными заведениями территориями, в том числе и в объектах общественного питания», - заявила Б.Мурадова на совместном заседании пяти парламентских комитетов, посвященном обсуждению законопроекта «Об ограничении использования табачных изделий» во II-ом чтении.

По ее словам, "кальян необходимо держать подальше от молодежи".

Депутат Милли Меджлиса Араз Ализаде, в свою очередь, предложил полностью запретить курение кальяна в Азербайджане.

«Необходимо полностью запретить курение кальяна в Азербайджане. Кроме того, табачные изделия должны продаваться в специальных магазинах, а не в супермаркетах вместе с другими продуктами. И желательно, чтобы эти специальные табачные магазины находились, минимум, в 500 метрах от учебных заведений, чтобы учащиеся не успевали на переменах бегать за покупкой сигарет», - подчеркнул он.

Р.Бабаев

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: КАЛЬЯН, КУРЕНИЕ, ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]