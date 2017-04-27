Вице-спикер парламента Азербайджана предлагает запретить курение кальяна в объектах общепита

Вице-спикер Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Бахар Мурадова считает необходимым запретить курение кальяна в объектах общественного питания.

«Никто не может отрицать наличие интереса у молодежи к курению кальяна. Поэтому считаю необходимым законодательно запретить кальян в соседних с учебными заведениями территориями, в том числе и в объектах общественного питания», - заявила Б.Мурадова на совместном заседании пяти парламентских комитетов, посвященном обсуждению законопроекта «Об ограничении использования табачных изделий» во II-ом чтении.

По ее словам, "кальян необходимо держать подальше от молодежи".

Депутат Милли Меджлиса Араз Ализаде, в свою очередь, предложил полностью запретить курение кальяна в Азербайджане.

«Необходимо полностью запретить курение кальяна в Азербайджане. Кроме того, табачные изделия должны продаваться в специальных магазинах, а не в супермаркетах вместе с другими продуктами. И желательно, чтобы эти специальные табачные магазины находились, минимум, в 500 метрах от учебных заведений, чтобы учащиеся не успевали на переменах бегать за покупкой сигарет», - подчеркнул он.

Р.Бабаев