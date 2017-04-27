Мониторинг ОБСЕ на азербайджано-армянской госгранице прошел без инцидентов – Минобороны Азербайджана

Очередной мониторинг ОБСЕ на азербайджано-армянской госгранице прошел без эксцессов, сообщает пресс-служба Министерства обороны Азербайджана.
"Мониторинг проводился на территории Газахского района Азербайджана и прошел без инцидентов", - отмечает оборонное ведомство.
Мониторинг со стороны Азербайджана провели полевые помощники личного представителя действующего председателя ОБСЕ Саймон Тиллери и Михаил Олару, со стороны Армении - полевые помощники Геннадий Петрика и Мартин Шустер.
Мониторинг проводился в соответствии с мандатом личного представителя действующего председателя ОБСЕ.
Режим прекращения огня между Азербайджаном и Арменией был установлен в мае 1994 года. ОБСЕ при содействии личного представителя действующего председателя этой организации регулярно организует мониторинги на линии фронта с целью получения информации о соблюдении сторонами конфликта условий перемирия.
А.Азизов
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