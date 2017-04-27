Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7025 EUR   1.8566 RUR   0.0299 GBR   2.1909 TRY   0.4768

Цена на нефть

    $/bbl WTI   49.62 Brent   51.82

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 10° 17° Завтра 11° 18° 29 Апр 11° 19° 30 Апр 13° 22°

Бизнес и законодательство 27.04.2017 13:06

Правительство Азербайджана подготовит предложения для борьбы с нелегальной занятостью в сфере строительства – вице-премьер

Правительство Азербайджана подготовит предложения по борьбе с нелегальной занятостью в сфере строительства, сказал вице-премьер Али Ахмедов журналистам в четверг.

«Нелегальная занятость позволяет работодателям не выполнять ряд своих обязательств перед работниками. Они уклоняются от налогов, социальных и других выплат. В ближайшее время будет разработан специальный проект для борьбы с занятостью в строительном секторе», - отметил А.Ахмедов, который возглавляет Комиссию по регулированию и координации трудовых отношений.

В четверг на встрече с представителями строительного сектора А.Ахмедов заявил, что этот сектор в Азербайджане является вторым после нефтяного, в него вложены значительный объем инвестиций.

«Согласно официальной статистике, в строительном секторе работают 343 тыс. человек, что составляет 7% от трудоспособного населения страны», - сказал вице-премьер.

По его словам, в 2016 году 11,4 млрд манатов из 15 млрд манатов инвестиций, вложенных в экономику страны, были направлены в строительный сектор.

Комиссия по регулированию и координации трудовых отношений была создана в марте распоряжением президента Азербайджана Ильхама Алиева.

А.Ахундов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: СТРОИТЕЛЬСТВО, ЗАНЯТОСТЬ, НЕЛЕГАЛЬНАЯ

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]