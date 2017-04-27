Правительство Азербайджана подготовит предложения для борьбы с нелегальной занятостью в сфере строительства – вице-премьер

Правительство Азербайджана подготовит предложения по борьбе с нелегальной занятостью в сфере строительства, сказал вице-премьер Али Ахмедов журналистам в четверг.

«Нелегальная занятость позволяет работодателям не выполнять ряд своих обязательств перед работниками. Они уклоняются от налогов, социальных и других выплат. В ближайшее время будет разработан специальный проект для борьбы с занятостью в строительном секторе», - отметил А.Ахмедов, который возглавляет Комиссию по регулированию и координации трудовых отношений.

В четверг на встрече с представителями строительного сектора А.Ахмедов заявил, что этот сектор в Азербайджане является вторым после нефтяного, в него вложены значительный объем инвестиций.

«Согласно официальной статистике, в строительном секторе работают 343 тыс. человек, что составляет 7% от трудоспособного населения страны», - сказал вице-премьер.

По его словам, в 2016 году 11,4 млрд манатов из 15 млрд манатов инвестиций, вложенных в экономику страны, были направлены в строительный сектор.

Комиссия по регулированию и координации трудовых отношений была создана в марте распоряжением президента Азербайджана Ильхама Алиева.

А.Ахундов