В ДТП на дорогах Азербайджана за минувшие сутки погибли 3 и пострадали 6 человек - МВД

Три человека погибли в результате произошедших за минувшие сутки на территории Азербайджана четырех дорожно-транспортных происшествий, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в МВД республики.
В зафиксированных ДТП также пострадали шесть человек.
За сутки на территории республики было зафиксировано 85 преступлений, 21 из которых удалось раскрыть по "горячим следам".
По подозрению в совершении преступлений органы правопорядка задержали 63 человека.
Зафиксировано шесть фактов, связанных с незаконным оборотом наркотиков, и один – с незаконным хранением оружия.
Р.Бабаев
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