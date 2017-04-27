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Дальнее зарубежье 27.04.2017 14:20

Дамаск считает данные МИД Франции о применении зарина в химатаке на Хан-Шейхун "сфабрикованными"

Министерство иностранных дел Сирии осудило заявления главы МИД Франции Жан-Марка Эро о применении зарина в сирийском городе Хан-Шейхун (провинция Идлиб), сообщает в четверг агентство САНА.

"Сирийская арабская республика осуждает возмутительную кампанию по введению в заблуждение и сфабрикованные утверждения французского министра иностранных дел Жан-Марка Эро о преступлении в Хан-Шейхуне", - приводит агентство выдержки из заявления сирийского МИД.

В нем отмечается, что заявления Ж.-М.Эро "указывают на вовлеченность Франции в подготовку к этому преступлению в рамках ее полного участия в агрессии против Сирии".

МИД Сирии обвинило Францию в "попытке скрыть правду и информацию о том, кто стоит за преступлением".

"Западные страны стали настоящими профессионалами в искусстве лжи, обмана и введения в заблуждение для осуществления политики навязывания их господства", - также говорится в заявлении.

Ранее глава МИД Франции заявил, что, по данным французских разведслужб, при химической атаке в Хан-Шейхуне использовался отравляющий газ зарин.

"Факт использования зарина не вызывает никаких сомнений. Ответственность сирийского режима также не вызывает сомнения", - сказал Ж.-М.Эро.

4 апреля в сирийском городе Хан-Шейхун была осуществлена химическая атака, жертвами которой стали почти 100 человек. Большинство западных стран и оппозиция Сирии возложили ответственность за нее на сирийское правительство. В Дамаске обвинения отвергают.

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Тэги: СИРИЯ, МИД, ФРАНЦИЯ, ХИМАТАКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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