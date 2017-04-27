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Дальнее зарубежье 27.04.2017 14:31

В Сирии возлагают на Израиль ответственность за удар по военному объекту близ аэропорта Дамаска

Удар по военному объекту в районе аэропорта Дамаска ране в четверг нанес Израиль, приводит агентство Ассошиэйтед Пресс публикации официальных сирийских СМИ.

По их данным, по военному объекту близ Дамаска было выпущено несколько ракет.

Нанесен ущерб, о жертвах не сообщается, отмечает АП.

Ранее с аналогичным заявлением выступил представитель регионального разведсообщества.

В армии обороны Израиля не комментируют эту информацию. "Мы не можем комментировать такие сообщения", - сообщил представитель израильской армии.

Министр разведки Израиля Йисраэль Кац в свою очередь заявил в эфире израильской армейской радиостанции "Галей Цахал", что предположительный авиаудар в районе аэропорта Дамаска соответствует политике Израиля в отношении контрабанды оружия для ливанского шиитского движения "Хезболла".

"Я могу подтвердить, что событие в Сирии полностью отвечает израильской политике, направленной на предотвращение иранской контрабанды передового оружия, через Сирию "Хезболле", - сказал он.

При этом министр также отказался официально подтверждать или опровергать появившиеся ранее сообщения, что именно ВВС Израиля нанесли удар по целям в Сирии.

Несколько мощных взрывов прогремели ранее в четверг в районе основного аэропорта Дамаска и базы ВВС Сирии "Меззе". После взрывов начался сильный пожар.

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Тэги: СИРИЯ, ДАМАСК, ВЗРЫВ, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]