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Дальнее зарубежье 27.04.2017 15:02

Американская IT-компания заявляет о причастности Китая к хакерским атакам на структуры ПРО THAAD - СМИ

Американская компания FireEye, специализирующаяся на проблемах кибербезопасности, полагает, что поддерживаемые правительством КНР хакеры пытались совершить кибератаки на структуры, связанные с американской системой противоракетной обороны THAAD.

"Китай регулярно применяет кибершпионаж, когда дело касается его интересов", - приводит слова представителя FireEye телеканал Си-Эн-Эн.

Он отметил, что у компании есть доказательства кибератаки, "по крайней мере, на одну структуру, связанную с размещением ПРО".

В свою очередь представитель МИД Южной Кореи сообщил Си-Эн-Эн, что в прошлом месяце компьютерные системы Сеула были атакованы с территории Китая. В министерстве не уточнили, атаковали ли хакеры системы, связанные с THAAD.

Накануне глава Тихоокеанского командования США адмирал Гарри Харрис заявил, что система ПРО THAAD, развертываемая в Южной Корее, будет введена в эксплуатацию в ближайшие дни.

Выступая в среду на слушаниях в палате представителей Конгресса США, адмирал заявил, что THAAD "будет в ближайшее время введена в эксплуатацию" и сможет лучше защитить Южную Корею от растущей угрозы со стороны КНДР.

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Тэги: США, КИТАЙ, ПРО, КИБЕРАТАКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]