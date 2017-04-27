Американская IT-компания заявляет о причастности Китая к хакерским атакам на структуры ПРО THAAD - СМИ

Американская компания FireEye, специализирующаяся на проблемах кибербезопасности, полагает, что поддерживаемые правительством КНР хакеры пытались совершить кибератаки на структуры, связанные с американской системой противоракетной обороны THAAD.
"Китай регулярно применяет кибершпионаж, когда дело касается его интересов", - приводит слова представителя FireEye телеканал Си-Эн-Эн.
Он отметил, что у компании есть доказательства кибератаки, "по крайней мере, на одну структуру, связанную с размещением ПРО".
В свою очередь представитель МИД Южной Кореи сообщил Си-Эн-Эн, что в прошлом месяце компьютерные системы Сеула были атакованы с территории Китая. В министерстве не уточнили, атаковали ли хакеры системы, связанные с THAAD.
Накануне глава Тихоокеанского командования США адмирал Гарри Харрис заявил, что система ПРО THAAD, развертываемая в Южной Корее, будет введена в эксплуатацию в ближайшие дни.
Выступая в среду на слушаниях в палате представителей Конгресса США, адмирал заявил, что THAAD "будет в ближайшее время введена в эксплуатацию" и сможет лучше защитить Южную Корею от растущей угрозы со стороны КНДР.
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