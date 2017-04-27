TOTAL планирует в сентябре 2017г начать бурение скважины на месторождении Абшерон

Французская компания TOTAL планирует в сентябре 2017 года приступить к буровым операциям на месторождении Абшерон, заявил генеральный директор и главный представитель TOTAL в Азербайджане Денис Лемаршаль (Denis Lemarchal) в интервью журналу Caspian Energy.

«Мы представили программу разработки в ноябре 2016 года, и программа была одобрена азербайджанской стороной 1 марта 2017 года. Сейчас мы находимся на стадии разработки. Мы готовим первый этап разработки, и планируем начало добычи на конец 2019 года. К операциям по бурению планируем приступить в сентябре 2017 года», - сказал Д.Лемаршаль.

По его словам, скважина будет пробурена на глубине воды 450 метров и будет соединена с существующим объектом на месторождении Нефтяные Камни, управляемом компанией SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР).

«Это означает, что на нашем объекте будет одна скважина, одна линия на «Нефтяные Камни». Там мы построим платформу по приему газа и конденсата под высоким давлением, а затем подключим ее к существующим сооружениям на «Нефтяных Камнях»», - заявил Д.Лемаршаль.

По его словам, первая фаза разработки месторождения Абшерон предусматривает добычу 1,5 млрд кубометров газа в год. Добытый газ будет направляться на внутренний рынок Азербайджана.

«Первый газ с месторождения «Апшерон» - для внутреннего рынка. Цена на газ будет сопоставима с внутренней ценой. Первая фаза разработки - это фаза интенсивной разработки. Вот почему мы планируем (начать ИФ-Аз) добычу в конце 2019 года. Этот этап будет простым», - добавил он.

Как сообщалось, 21 ноября 2016 года SOCAR и TOTAL подписали соглашение об определении основных договорных и коммерческих условий первого этапа разработки газоконденсатного месторождения Абшерон. В IV-ом квартале 2017 года TOTAL планирует принять окончательное инвестиционное решение по проекту.

Соглашение о разведке, разработке и долевом распределении добычи с морского блока Абшерон, подписано 27 февраля 2009 года. В настоящее время участниками проекта являются SOCAR (40%), TOTAL (40% - оператор) и GDF Suez (20%). Блок Абшерон находится в 100 км от Баку на глубине 500 метров.

Контракт подписан сроком на 30 лет. Контрактная площадь составляет 747 кв. км.

По итогам бурения первой разведочной скважины TOTAL в сентябре 2011 года подтвердила наличие на месторождении Абшерон значительных запасов газа, которые оцениваются в 350 млрд кубометров газа и 45 млн тонн конденсата.

Н.Аббасова