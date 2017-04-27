Глава грантовых программ ЕС в Армении обвиняется в хищении

Координатор грантовых программ делегации Евросоюза в Армении Марине Папян арестована по обвинению в хищении в особо крупных размерах.

Как сообщает пресс-служба СК Армении, в качестве обвиняемых по уголовному делу проходят 13 человек, которые способствовали хищению грантовых средств, составляли фальшивые документы. Трое подозреваемых находятся в розыске.

В СК отметили, что посредством фиктивной организации было присвоено около 135 тыс. евро.