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Регион 27.04.2017 13:46

Глава грантовых программ ЕС в Армении обвиняется в хищении

Координатор грантовых программ делегации Евросоюза в Армении Марине Папян арестована по обвинению в хищении в особо крупных размерах.

Как сообщает пресс-служба СК Армении, в качестве обвиняемых по уголовному делу проходят 13 человек, которые способствовали хищению грантовых средств, составляли фальшивые документы. Трое подозреваемых находятся в розыске.

В СК отметили, что посредством фиктивной организации было присвоено около 135 тыс. евро.

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Тэги: АРМЕНИЯ, ЕС, ГРАНТЫ, ДЕЛО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]