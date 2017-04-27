Парламент Ирака начал расследование авиаударов Турции по иракскому Курдистану

Парламент Ирака отдал распоряжение своему комитету по обороне и безопасности провести расследование авиаударов ВВС Турции по районам Иракского Курдистана, сообщил в четверг курдский телеканал "Рудау".

По данным "Рудау", комитет представит первые итоги расследования и рекомендации по сложившейся ситуации уже в этот четверг. В свою очередь парламент должен обсудить первые результаты расследования и, возможно, проголосовать по рекомендациям комитета.

Ранее западные СМИ сообщали, что в результате последних ударов ВВС Турции по позициям курдов на севере Сирии и в Ираке погибли более 30 человек и десятки пострадали.