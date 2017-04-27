Запрещенные террористические группировки ИГИЛ и "Аль-Каида" пытаются договориться о союзе, реализация этих планов существенно увеличит уровень террористической опасности во всем мире, заявил исполняющий обязанности генерального секретаря Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Валерий Семериков.

"По имеющейся информации, в последнее время предпринимаются попытки снять переговорным путем имеющиеся противоречия между ИГИЛ и "Аль-Каидой", и объединить эти две террористические организации в союз. В случае реализации такой инициативы террористическая угроза в мире многократно возрастет", - сказал В.Семериков на Московской конференции по международной безопасности.

По его словам, подобное развитие событий несет угрозу, в том числе, и для государств ОДКБ. На территории государств, граничащих с зоной ответственности ОДКБ, за последнее время было совершено 35 терактов.