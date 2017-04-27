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СНГ 27.04.2017 15:44

ИГ и "Аль-Каида" пытаются объединиться, их союз многократно увеличит террористическую угрозу в мире - ОДКБ

Запрещенные террористические группировки ИГИЛ и "Аль-Каида" пытаются договориться о союзе, реализация этих планов существенно увеличит уровень террористической опасности во всем мире, заявил исполняющий обязанности генерального секретаря Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Валерий Семериков.

"По имеющейся информации, в последнее время предпринимаются попытки снять переговорным путем имеющиеся противоречия между ИГИЛ и "Аль-Каидой", и объединить эти две террористические организации в союз. В случае реализации такой инициативы террористическая угроза в мире многократно возрастет", - сказал В.Семериков на Московской конференции по международной безопасности.

По его словам, подобное развитие событий несет угрозу, в том числе, и для государств ОДКБ. На территории государств, граничащих с зоной ответственности ОДКБ, за последнее время было совершено 35 терактов.

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Тэги: ОДКБ, ИГ, УГРОЗА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]