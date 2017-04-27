Азербайджано-российская компания AzRusTrans планирует наладить коридор для поставок грузов из Финляндии в Иран

Совместная азербайджано-российская компания «AzRusTrans» планирует наладить транспортный коридор для перевозки грузов из Финляндии в Иран, заявил генеральный директор компании Джавид Гулиев.
"Мы провели удачные переговоры с финскими партнерами. Грузооборот Финляндии с Ираном, Финляндии с Индией, - это миллиарды долларов. Грузы из Финляндии едут очень замысловатым путем: через Финский пролив, оттуда через все эти страны, огибают и заходят в Россию. Этот путь длится около 45-50 дней. Зачастую даже 2 месяца. С нашей помощью Финляндия может сократить этот маршрут в 3 раза, т.е. – всего до 15 дней", - сказал Дж.Гулиев в интервью российскому изданию "Новые известия".
По его словам, в настоящее время остаются определенные нерешенные моменты по себестоимости маршрута. "Сейчас мы над этим работаем, - активно ведем переговоры с РЖД (Российские железные дороги) и с АЖД (Азербайджанские железные дороги). Нет никаких сомнений в том, что в скором времени грузы из Финляндии пойдут по сокращенному маршруту. И это плюс, опять-таки, для России. Потому что это те грузы, которые в России не проходят, они идут морем. То есть это дополнительные транзитные грузы для Российских железных дорог", - отметил он.
AzRusTrans зарегистрирован в Баку 6 сентября 2016 года, уставный капитал равен 150 тыс. манатов. У ЗАО «Азербайджанские железные дороги» (АЖД) - 51% акций AzRusTrans, остальное – у «Русагротранса».
А.Азизов
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