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Спорт 27.04.2017 14:56

Министр молодежи и спорта Турции посетит Азербайджан в мае для участия в открытии Исламиады

Министр молодежи и спорта Турции Акиф Чагатай посетит в мае Азербайджан для участия в церемонии открытия IV Игр Исламской солидарности в Баку, сообщил агентству "Интерфакс-Азербайджан" дипломатический источник.

"А.Чагатай примет участие в церемонии открытия IV Игр Исламской солидарности в Баку. Визит министра в Азербайджан ожидается 11 мая",- сообщил собеседник агентства.

По его словам, в рамках визита турецкий министр также проведет ряд встреч с официальными лицами Азербайджана.

В IV Играх Исламской солидарности ожидается участие более 3 тыс. спортсменов из 57 стран- членов Организации Исламского Сотрудничества. В Играх также примут участие более 1 тыс. официальных лиц команд и столько же технических представителей. В течение 10-ти дней будут разыграны 1,6 тыс. медалей в 23 видах спорта.

Соревнования пройдут на 17 различных спортивных объектах.

Ф.Исазаде

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ТУРЦИЯ, МИНИСТР, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]