Министр молодежи и спорта Турции посетит Азербайджан в мае для участия в открытии Исламиады

Министр молодежи и спорта Турции Акиф Чагатай посетит в мае Азербайджан для участия в церемонии открытия IV Игр Исламской солидарности в Баку, сообщил агентству "Интерфакс-Азербайджан" дипломатический источник.

"А.Чагатай примет участие в церемонии открытия IV Игр Исламской солидарности в Баку. Визит министра в Азербайджан ожидается 11 мая",- сообщил собеседник агентства.

По его словам, в рамках визита турецкий министр также проведет ряд встреч с официальными лицами Азербайджана.

В IV Играх Исламской солидарности ожидается участие более 3 тыс. спортсменов из 57 стран- членов Организации Исламского Сотрудничества. В Играх также примут участие более 1 тыс. официальных лиц команд и столько же технических представителей. В течение 10-ти дней будут разыграны 1,6 тыс. медалей в 23 видах спорта.

Соревнования пройдут на 17 различных спортивных объектах.

Ф.Исазаде