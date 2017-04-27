Министр молодежи и спорта Турции посетит Азербайджан в мае для участия в открытии Исламиады

Министр молодежи и спорта Турции Акиф Чагатай посетит в мае Азербайджан для участия в церемонии открытия IV Игр Исламской солидарности в Баку, сообщил агентству "Интерфакс-Азербайджан" дипломатический источник.
"А.Чагатай примет участие в церемонии открытия IV Игр Исламской солидарности в Баку. Визит министра в Азербайджан ожидается 11 мая",- сообщил собеседник агентства.
По его словам, в рамках визита турецкий министр также проведет ряд встреч с официальными лицами Азербайджана.
В IV Играх Исламской солидарности ожидается участие более 3 тыс. спортсменов из 57 стран- членов Организации Исламского Сотрудничества. В Играх также примут участие более 1 тыс. официальных лиц команд и столько же технических представителей. В течение 10-ти дней будут разыграны 1,6 тыс. медалей в 23 видах спорта.
Соревнования пройдут на 17 различных спортивных объектах.
Ф.Исазаде
Памятник жертвам Ходжалинского геноцида появится в турецком Измире
Мониторинг ОБСЕ на азербайджано-армянской госгранице прошел без инцидентов – Минобороны Азербайджана
В Азербайджане с начала 2017 года в суд передано 50 уголовных дел по фактам коррупции
Депозитный портфель VTB Bank (Azerbaijan) в I квартале увеличился на 2%
Предприниматели в Азербайджане с начала 2017г получили кредиты по линии НФПП на сумму в 25 млн манатов
Азербайджано-российская AzRusTrans готова инвестировать в строительство зернового терминала в Иране – глава компании
Президент Алиев распорядился выделить ИВ Сумгайыта 4 млн манатов на капремонт автодорог города
Президент Алиев выделил 3 млн манатов на строительство многоквартирного жилого здания в Евлахе
Президент Азербайджана выделил 3 млн манат на капремонт многоквартирных домов в Саатлы
Пожарные потушили возгорание в "Макдональдсе" в Гренобле
Следствие по делу об убийстве в Армении российского солдата будет вести Служба нацбезопасности
Киргизский премьер доволен ходом переговоров с Узбекистаном и Таджикистаном по делимитации границы
В БУДУЩЕМ В БАКУ ВОЗМОЖНО СТРОИТЕЛЬСТВО СПЕЦИАЛЬНОЙ ТРАССЫ ДЛЯ F-1
Таллинн готов стать для Баку мостом для выхода на Скандинавию – министр Корб
Гуманизация политики наказания служит обеспечению прав человека – министр юстиции
Президент Botaş International Limited побывал в БВШН
Абоненты Bakcell Ulduzum получат дополнительные мили от Turkish Airlines
В РИКЦ в Баку состоялся показ художественного фильм «Али и Нино»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»