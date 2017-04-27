Президент Филиппин посетит Москву ориентировочно 24-25 мая

Президент Филиппин Родриго Дутерте посетит Москву ориентировочно 24-25 мая, сообщил министр обороны этой страны Делфин Лорензана.

"Он (президент Филиппин) приедет в Москву в конце мая, 24-25-го числа", - сказал Д.Лорензана в четверг в интервью "Интерфаксу".