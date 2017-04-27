Среди сирийских боевиков - около 10 тыс. выходцев из стран ОДКБ, заявляет и.о.генсека Организации

Около десяти тысяч выходцев из стран Организации договора о Коллективной безопасности (ОДКБ) воюют в рядах боевиков в Сирии, сообщил "Интерфаксу" в четверг исполняющий обязанности генерального секретаря ОДКБ Валерий Семериков.

"Порядка десяти тысяч человек, в том числе порядка четырех тысяч - выходцев из Центральной Азии", - сказал В.Семериков.

В ОДКБ входят Россия, Белоруссия, Армения, Казахстан, Киргизия и Таджикистан.

Накануне на Международной конференции в Москве начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской сообщил, что к началу 2015 года в рядах ИГИЛ (запрещена в РФ - ИФ) и других террористических формирований на территории Сирии находилось порядка 4,5 тыс. граждан России и стран СНГ.