Среди сирийских боевиков - около 10 тыс. выходцев из стран ОДКБ, заявляет и.о.генсека Организации

Около десяти тысяч выходцев из стран Организации договора о Коллективной безопасности (ОДКБ) воюют в рядах боевиков в Сирии, сообщил "Интерфаксу" в четверг исполняющий обязанности генерального секретаря ОДКБ Валерий Семериков.
"Порядка десяти тысяч человек, в том числе порядка четырех тысяч - выходцев из Центральной Азии", - сказал В.Семериков.
В ОДКБ входят Россия, Белоруссия, Армения, Казахстан, Киргизия и Таджикистан.
Накануне на Международной конференции в Москве начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской сообщил, что к началу 2015 года в рядах ИГИЛ (запрещена в РФ - ИФ) и других террористических формирований на территории Сирии находилось порядка 4,5 тыс. граждан России и стран СНГ.
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