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СНГ 27.04.2017 16:01

Среди сирийских боевиков - около 10 тыс. выходцев из стран ОДКБ, заявляет и.о.генсека Организации

Около десяти тысяч выходцев из стран Организации договора о Коллективной безопасности (ОДКБ) воюют в рядах боевиков в Сирии, сообщил "Интерфаксу" в четверг исполняющий обязанности генерального секретаря ОДКБ Валерий Семериков.

"Порядка десяти тысяч человек, в том числе порядка четырех тысяч - выходцев из Центральной Азии", - сказал В.Семериков.

В ОДКБ входят Россия, Белоруссия, Армения, Казахстан, Киргизия и Таджикистан.

Накануне на Международной конференции в Москве начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской сообщил, что к началу 2015 года в рядах ИГИЛ (запрещена в РФ - ИФ) и других террористических формирований на территории Сирии находилось порядка 4,5 тыс. граждан России и стран СНГ.

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Тэги: РОССИЯ, ОДКБ, СИРИЯ, БОЕВИКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]