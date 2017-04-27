Киргизский премьер доволен ходом переговоров с Узбекистаном и Таджикистаном по делимитации границы

Бишкеку удалось добиться хороших результатов на переговорах с Душанбе и Ташкентом по делимитации и демаркации границ, заявил премьер-министр Киргизии Сооронбай Жээнбеков.

"Правительством достигнуты хорошие результаты по делимитации и демаркации государственной границы с соседними странами", - сказал он в четверг на заседании парламента при обсуждении его отчета о деятельности кабинета министров в 2016 год.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе правительства, С.Жээнбеков отметил, что "в 2016 году были активизированы переговоры с соседними государствами в этом направлении. Заседания правительственных рабочих групп по согласованию позиций по делимитации и демаркации совместных участков государственной границы ведутся на постоянной основе".

По его словам, на данный момент с Узбекистаном рассмотрено и утверждено 1054,9 км границы или 76,5% от ее общей протяженности, с Таджикистаном 519,9 км или 54%.

С.Жээнбеков отметил, что, "с соседними странами есть взаимное понимание важности укрепления добрососедских отношений между странами и активизации совместных работ в данном направлении".

Протяженность киргизско-узбекской границы составляет 1378 километров. На границе Киргизии и Узбекистана действуют 15 КПП. Наличие несогласованных участков на границе осложняли отношения между двумя странами, переговорный процесс по которым тянется не один год. С приходом на пост президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в 2016 году двухсторонние переговоры по делимитации общих границ стали проходить на регулярной основе.

Граница Киргизии с Таджикистаном, на существует большое количество спорных участков, составляет почти 1000 км. Предметами споров являются пастбища, поливная вода и дороги.

По данным правительства Киргизии, государственная граница республики полностью описана с Китаем и Казахстаном.