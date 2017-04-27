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Бизнес и законодательство 27.04.2017 15:20

Саудовская Аравия готова инвестировать в ненефтяной сектор Азербайджана – министр энергетики

Саудовская Аравия готова инвестировать в ненефтяной сектор Азербайджана, заявил министр энергетики промышленности и природных ресурсов Саудовской Аравии Халид аль-Фалих.

«Мы будем поощрять инвестировать в Азербайджан такие крупные саудовские компании, как SAAB, Maaden. Наши многочисленные частные предприятия, предприниматели находятся в поиске рынков, которые могут принести им еще больше доходов. Считаю, что безопасный Азербайджан является хорошей моделью для этого», - сказал Х.аль-Фалих. в интервью азербайджанскому государственному агентству АзерТАдж.

По его словам, одним из следующих шагов будет организация экспорта азербайджанской сельскохозяйственной продукции в Саудовскую Аравию.

«Мы также заинтересованы в изучении опыта Азербайджана в сфере производства алюминия. Для этого очень важно проведение взаимных визитов, встреч», - отметил Х. аль-Фалих.

Министр добавил, что две страны могут делиться друг с другом опытом в сфере устранения зависимости от нефтяного фактора.

«Наши страны сильно зависят от природных ресурсов. Поэтому мы нуждаемся в диверсификации экономики, развитии новых сфер. Саудовская Аравия реализует программу до 2030 года, которая охватывает диверсификацию экономики, ненефтяной промышленности. Мы при реализации этой программы намерены обмениваться опытом с азербайджанскими коллегами. Обе страны могут извлечь пользу от этого обмена опытом», - сказал он.

А.Ахундов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, САУДАРАВИЯ, ИНВЕСТИЦИИ, ИНТЕРЕС


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