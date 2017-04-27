SOCAR ввела в строй новую скважину на месторождении Западный Абшерон

Компания SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) ввела в эксплуатацию новую скважину на месторождении Западный Абшерон, сообщает официальный сайт компании.
Скважина №31 пробурена с морского основания №20. Бурение осуществлялось до продуктивного пласта «Подкирмакинская свита».
Суточный дебит скважины составляет 12 тонн нефти.
Запасы месторождения Западный Абшерон оцениваются в 10 млн тонн нефти.
Н.Аббасова
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