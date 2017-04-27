Сильный пожар в ресторане быстрого питания "Макдональдс" в Гренобле на юго-востоке Франции потушен, сообщает французская радиостанция "Франс Бле".

Ранее сообщалось, что из "Макдональдса", где предположительно взорвалась петарда, были эвакуированы около 30 человек. Согласно данным местных властей, в результате инцидента никто не пострадал.

В результате пожара была сильно повреждена часть ресторана, где располагаются уборные комнаты.

В связи с возгоранием надзорные ведомства начали проверку ресторанов сети "Макдональдс" в Гренобле.