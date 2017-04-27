Сотни французских школьников протестуют в Париже против Макрона и Ле Пен, полиция применяет газ - СМИ

Учащиеся старших классов, недовольные выходом во второй тур президентских выборов кандидатов от движения "Вперед" Эмманюэля Макрона и от партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен, вышли на улицы Парижа, сообщают в четверг французские СМИ.

Несколько сотен школьников собрались на площади Республики в центре столицы. Они скандировали лозунги: "Ни Марин, ни Макрон". Затем некоторые из них прошли маршем до площади Бастилии.

Парижские СМИ сообщают, что участники протестов бросали в сотрудников полиции камни и бутылки. В ответ на эти агрессивные действия стражи правопорядка применили слезоточивый газ.

Кроме того, группы молодых людей протестовали прямо перед зданиями учебных заведений, в результате чего вход в ряд столичных лицеев был полностью или частично блокирован.

В воскресенье во Франции прошел первый тур президентских выборов. По его итогам, первые два места заняли Э.Макрон и М.Ле Пен, они вышли во второй тур, который состоится 7 мая.