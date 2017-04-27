В Египте усилены меры безопасности накануне визита папы римского

Правоохранительные органы Египта усилили меры безопасности в преддверие двухдневного визита папы римского Франциска в Каир, сообщило в четверг агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на источники в египетском руководстве.

Согласно сообщению, полиция Каира проводит проверки жилых районов и пешеходов в западной части города, на нескольких основных трассах египетской столицы запрещена парковка.

Ранее представитель Святого Престола сообщил, что понтифик не собирается отменять визит в Египет, несмотря на теракты в церквях городов Танта и Александрия 9 апреля.

Тогда 27 паломников, пришедших в церковь Святого Георгия в городе Танта на праздник Пальмового воскресенья 9 апреля, погибли во время первого взрыва. Еще 16 человек погибли при взрыве в соборе Святого Марка в Александрии - среди них один полицейский, помешавший террористу-смертнику зайти в церковь. Ответственность за взрывы взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" .