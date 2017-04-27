В Белграде остро реагируют на решение суда Франции отклонить запрос Сербии на экстрадицию бывшего лидера боевиков Косово

Посол Сербии в Париже будет отозван в Белград для консультаций, кроме того Франции будет направлена нота протеста в связи с решением французского суда отклонить запрос Сербии на экстрадицию одного из бывших полевых командиров так называемой Освободительной армии Косово Рамуша Харадиная, сообщает в четверг сербский телерадиоканал РТС.

Сербский премьер Александар Вучич сообщил, что правительство Сербии считает решение французского суда позорным, скандальным, противоправным и абсолютно несправедливым, отмечает РТС.

Суд французского города Кольмара ранее в четверг отверг запрос Сербии на выдачу Р.Харадиная.

Он освобожден в зале суда.

Р.Харадинай был задержан в начале января в аэропорту Мюлуз-Фрайбург-Базель, который расположен во Франции. Задержание было проведено в соответствии с ордером, направленным в Интерпол властями Сербии, которые обвиняют Р.Харадиная в совершении военных преступлений против сербов в период конфликта в Косово в 1998-1999 гг. Белград потребовал от Франции выдать Р.Харадиная сербским властям для дальнейшего суда.