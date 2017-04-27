Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7025 EUR   1.8566 RUR   0.0299 GBR   2.1909 TRY   0.4768

Цена на нефть

    $/bbl WTI   49.62 Brent   51.82

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 10° 20° Завтра 11° 18° 29 Апр 11° 19° 30 Апр 12° 22°

Дальнее зарубежье 27.04.2017 18:19

Бронетехника и военные батальона НАТО прибудут в Латвию в мае - Минобороны

В ближайшие недели в Латвию доставят много единиц военной техники батальона НАТО, а также прибудут первые военнослужащие, сообщил в четверг агентству BNS министр обороны Раймонд Бергманис.

"Прибытие боевых групп идет по графику. В мае прибудет много единиц техники и материально-техническое обеспечение", - сказал Р.Бергманис агентству в ходе неформальной встречи министров обороны стран ЕС на Мальте

Министр отметил, что в Латвию доставят танки и другую бронетехнику. По его словам, латвийское оборонное ведомство продолжит развивать инфраструктуру, необходимую для приема батальона.

Как сообщалось, размещение в Латвии батальона НАТО будет завершено до июня. В группу войдут около 1000 военнослужащих.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЛАТВИЯ, НАТО, ТЕХНИКА, ПРИБЫТИЕ


Похожие новости


В Латвию в июне на учения прибудут более тысячи военных стран НАТО Генсек НАТО посетит страны Балтии Латвию посетит заместитель верховного главнокомандующего силами НАТО в Европе В Латвии пройдут учения с участием тысячи военных из США и Великобритании Латвия заинтересована в долгосрочном пребывании сил НАТО в стране - министр обороны Генсек НАТО побывает на учениях альянса в Латвии и Польше

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]