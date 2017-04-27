Бронетехника и военные батальона НАТО прибудут в Латвию в мае - Минобороны

В ближайшие недели в Латвию доставят много единиц военной техники батальона НАТО, а также прибудут первые военнослужащие, сообщил в четверг агентству BNS министр обороны Раймонд Бергманис.

"Прибытие боевых групп идет по графику. В мае прибудет много единиц техники и материально-техническое обеспечение", - сказал Р.Бергманис агентству в ходе неформальной встречи министров обороны стран ЕС на Мальте

Министр отметил, что в Латвию доставят танки и другую бронетехнику. По его словам, латвийское оборонное ведомство продолжит развивать инфраструктуру, необходимую для приема батальона.

Как сообщалось, размещение в Латвии батальона НАТО будет завершено до июня. В группу войдут около 1000 военнослужащих.