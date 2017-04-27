"Лиман" затонул после столкновения с судном под флагом Того, произошедшего из-за тумана - СМИ

Корабль Черноморского флота РФ "Лиман" затонул в четверг после столкновения с судном, которое под флагом Того перевозило скот, сообщила турецкая пресса.

Причиной столкновения, которое произошло северо-западнее пролива Босфор, СМИ называют туман.

Ранее в министерстве обороны России сообщили, что все члены экипажа затонувшего корабля живы и здоровы.