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Регион 27.04.2017 16:45

"Лиман" затонул после столкновения с судном под флагом Того, произошедшего из-за тумана - СМИ

Корабль Черноморского флота РФ "Лиман" затонул в четверг после столкновения с судном, которое под флагом Того перевозило скот, сообщила турецкая пресса.

Причиной столкновения, которое произошло северо-западнее пролива Босфор, СМИ называют туман.

Ранее в министерстве обороны России сообщили, что все члены экипажа затонувшего корабля живы и здоровы.

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Тэги: РОССИЯ, КОРАБЛЬ, СТОЛКНОВЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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