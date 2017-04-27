Песков в ответ на вопрос о якобы запланированной встрече на май Путина и Трампа: СМИ выдают желаемое за действительное

В Кремле не подтвердили информацию о якобы запланированной на май встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

На просьбу журналистов прокомментировать появившиеся в СМИ сведения о намечающейся встрече лидеров РФ и США, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал: "Wishful thinking, а по-русски - "выдавать желаемое действительное".

На уточняющий вопрос - то есть такая встреча не готовится? - пресс-секретарь главы государства ответил: "Нет".