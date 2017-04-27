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СНГ 27.04.2017 18:46

Песков в ответ на вопрос о якобы запланированной встрече на май Путина и Трампа: СМИ выдают желаемое за действительное

В Кремле не подтвердили информацию о якобы запланированной на май встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

На просьбу журналистов прокомментировать появившиеся в СМИ сведения о намечающейся встрече лидеров РФ и США, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал: "Wishful thinking, а по-русски - "выдавать желаемое действительное".

На уточняющий вопрос - то есть такая встреча не готовится? - пресс-секретарь главы государства ответил: "Нет".

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Тэги: РОССИЯ, США, ЛИДЕРЫ, ВСТРЕЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]