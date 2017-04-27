Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7025 EUR   1.8566 RUR   0.0299 GBR   2.1909 TRY   0.4768

Цена на нефть

    $/bbl WTI   49.62 Brent   51.82

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 10° 20° Завтра 11° 18° 29 Апр 11° 19° 30 Апр 12° 22°

Дальнее зарубежье 27.04.2017 19:04

Палестинская администрация принимает меры давления на ХАМАС в секторе Газа

Палестинская национальная администрация (ПНА) уведомила израильскую сторону о немедленном прекращении платы за электроэнергию, поставляемую Израилем в сектор Газа.

Данное решение ПНА означает, что для того, чтобы из Израиля продолжали поступать электроэнергия или топливо для электростанций в сектор Газа, который контролируется радикальной палестинской группировкой ХАМАС, платить за них должны будут международные или частные агентства, пишет "Гаарец".

Израильская газета отмечает, что первая подобного рода мера является следствием внутрипалестинских разногласий и рассматривается как наказание ХАМАСа за отказ вернуть контроль над сектором Газа Палестинской национальной администрации.

Израиль по десяти линиям электропередачи поставляет порядка 125 мегаватт в сектор Газа, обеспечивая порядка 30% потребностей этой части Палестинской национальной автономии.

Стоимость такого объема электроэнергии составляет около $11 млн в месяц. Израиль изымал эту сумму из налогов, которые он собирает для палестинской автономии.

ПНА также резко сократит финансирование системы здравоохранения сектора Газа.

ХАМАС установил контроль над сектором Газа в результате переворота в июле 2007 года.

В минувший вторник ПНА заявила, что скоро объявит о шагах, призванных оказать давление на ХАМАС с тем, чтобы восстановить власть палестинской администрации в секторе Газа.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ПАЛЕСТИНА, АДМИНИСТРАЦИЯ, ХАМАС, ГАЗА

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]