Палестинская администрация принимает меры давления на ХАМАС в секторе Газа

Палестинская национальная администрация (ПНА) уведомила израильскую сторону о немедленном прекращении платы за электроэнергию, поставляемую Израилем в сектор Газа.

Данное решение ПНА означает, что для того, чтобы из Израиля продолжали поступать электроэнергия или топливо для электростанций в сектор Газа, который контролируется радикальной палестинской группировкой ХАМАС, платить за них должны будут международные или частные агентства, пишет "Гаарец".

Израильская газета отмечает, что первая подобного рода мера является следствием внутрипалестинских разногласий и рассматривается как наказание ХАМАСа за отказ вернуть контроль над сектором Газа Палестинской национальной администрации.

Израиль по десяти линиям электропередачи поставляет порядка 125 мегаватт в сектор Газа, обеспечивая порядка 30% потребностей этой части Палестинской национальной автономии.

Стоимость такого объема электроэнергии составляет около $11 млн в месяц. Израиль изымал эту сумму из налогов, которые он собирает для палестинской автономии.

ПНА также резко сократит финансирование системы здравоохранения сектора Газа.

ХАМАС установил контроль над сектором Газа в результате переворота в июле 2007 года.

В минувший вторник ПНА заявила, что скоро объявит о шагах, призванных оказать давление на ХАМАС с тем, чтобы восстановить власть палестинской администрации в секторе Газа.