Лавров отправится на Аляску для участия в министерской встрече Арктического совета

Глава МИД РФ Сергей Лавров примет участие в заседании глав внешнеполитических ведомств Арктического Совета на Аляске 10-11 мая, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"10-11 мая министр иностранных дел России Сергей Лавров примет участие в мероприятиях министерской встречи Арктического совета", - сказала М.Захарова на брифинге в четверг.
"Мероприятия пройдут в Фэрбанксе, Аляска, США", - добавила она.
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