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СНГ 27.04.2017 19:18

Лавров отправится на Аляску для участия в министерской встрече Арктического совета

Глава МИД РФ Сергей Лавров примет участие в заседании глав внешнеполитических ведомств Арктического Совета на Аляске 10-11 мая, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"10-11 мая министр иностранных дел России Сергей Лавров примет участие в мероприятиях министерской встречи Арктического совета", - сказала М.Захарова на брифинге в четверг.

"Мероприятия пройдут в Фэрбанксе, Аляска, США", - добавила она.

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Тэги: РОССИЯ, ЛАВРОВ, АРКТИКА, ФОРУМ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]