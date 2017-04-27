Лавров отправится на Аляску для участия в министерской встрече Арктического совета

Глава МИД РФ Сергей Лавров примет участие в заседании глав внешнеполитических ведомств Арктического Совета на Аляске 10-11 мая, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"10-11 мая министр иностранных дел России Сергей Лавров примет участие в мероприятиях министерской встречи Арктического совета", - сказала М.Захарова на брифинге в четверг.

"Мероприятия пройдут в Фэрбанксе, Аляска, США", - добавила она.