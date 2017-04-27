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СНГ 27.04.2017 19:29

Выборы в сенат Казахстана назначены на 28 июня

Выборы депутатов сената парламента Казахстана назначены на 28 июня, говорится в указе президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, размещенном на сайте главы государства в четверг.

"В связи с истечением конституционного срока полномочий депутатов Сената Парламента Республики Казахстан, избранных в августе 2011 года, постановляю: Назначить на 28 июня 2017 года выборы депутатов Сената Парламента Республики Казахстан", - говорится в указе.

Н.Назарбаев поручил правительству, главам администраций городов Астаны и Алматы, областей принять меры по организационному, материально-техническому и финансовому обеспечению выборов депутатов сената.

Парламент Казахстана состоит из двух палат: сената и мажилиса, действующих на постоянной основе. В состав сената входят 47 депутатов, 32 из которых избираются на собраниях выборщиков от каждого из 16 регионов республики, а 15 сенаторов назначаются главой государства.

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Тэги: КАЗАХСТАН, СЕНАТ, ВЫБОРЫ, ДАТА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]