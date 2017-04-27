Выборы в сенат Казахстана назначены на 28 июня

Выборы депутатов сената парламента Казахстана назначены на 28 июня, говорится в указе президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, размещенном на сайте главы государства в четверг.
"В связи с истечением конституционного срока полномочий депутатов Сената Парламента Республики Казахстан, избранных в августе 2011 года, постановляю: Назначить на 28 июня 2017 года выборы депутатов Сената Парламента Республики Казахстан", - говорится в указе.
Н.Назарбаев поручил правительству, главам администраций городов Астаны и Алматы, областей принять меры по организационному, материально-техническому и финансовому обеспечению выборов депутатов сената.
Парламент Казахстана состоит из двух палат: сената и мажилиса, действующих на постоянной основе. В состав сената входят 47 депутатов, 32 из которых избираются на собраниях выборщиков от каждого из 16 регионов республики, а 15 сенаторов назначаются главой государства.
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