Выборы в сенат Казахстана назначены на 28 июня

Выборы депутатов сената парламента Казахстана назначены на 28 июня, говорится в указе президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, размещенном на сайте главы государства в четверг.

"В связи с истечением конституционного срока полномочий депутатов Сената Парламента Республики Казахстан, избранных в августе 2011 года, постановляю: Назначить на 28 июня 2017 года выборы депутатов Сената Парламента Республики Казахстан", - говорится в указе.

Н.Назарбаев поручил правительству, главам администраций городов Астаны и Алматы, областей принять меры по организационному, материально-техническому и финансовому обеспечению выборов депутатов сената.

Парламент Казахстана состоит из двух палат: сената и мажилиса, действующих на постоянной основе. В состав сената входят 47 депутатов, 32 из которых избираются на собраниях выборщиков от каждого из 16 регионов республики, а 15 сенаторов назначаются главой государства.