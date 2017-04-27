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27.04.2017 16:50

Банк ВТБ (Азербайджан) подвел итоги 1 квартала 2017 года

На 1 апреля 2017 года активы банка ВТБ (Азербайджан) составили порядка 429 млн манатов. Обязательства банка - 393,4 млн манатов, из которых 192,7 млн манатов, или 48%, приходится на долю депозитов клиентов, банков и финансовых институтов. Банк увеличил совокупный капитал до 51 млн манатов, что полностью отвечает требованиям, установленным Центральным Банком относительно капитала коммерческих банков. Адекватность капитала 1-го уровня 22,1%,адекватность совокупного капитала – 37,8%. По итогам 1-го квартал 2017 года прибыль банка до налогообложения составила 561,5 тыс. манатов.

Кредитный портфель банка за отчетный период составил 342,7 млн манатов, из которых более 210 млн, или 61,3%, кредитного портфеля составили кредиты на поддержку предпринимательства. Основная часть выделенных бизнесу средств была направлена на финансирование сферы торговли и услуг - примерно 157 млн манатов, на проекты в промышленном секторе – около 50,3 млн манатов.

В конце 2016 года банк принял новую стратегию развития на 2017-2019 годы, которая акцентирует внимание на работе с корпоративным бизнесом. Согласно новой стратегии, банк продолжит реализацию проектов с малым и средним бизнесом. К потенциальным клиентам ВТБ (Азербайджан) относятся предприниматели, чей бизнес направлен на российский рынок, а также российские компании, которые приходят работать на азербайджанский рынок.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]