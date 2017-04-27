Могерини сообщила о сотрудничестве ЕС с ливийским правительством национального согласия в борьбе против нелегальной миграции и терроризма

Евросоюз сотрудничает с законным правительством Ливии в борьбе против нелегальной миграции и терроризма, одновременно способствуя политическому процессу примирения в стране, заявила глава дипломатии ЕС Федерика Могерини.
"Это партнер, с которым мы работаем. Это правительство национального согласия, которое признано на международном уровне, и мы пытаемся сделать все возможное, чтобы укрепить его потенциал", - сказала она в четверг журналистам в Валлетте по прибытии на неформальную встречу министров обороны стран ЕС.
Во встрече кроме глав оборонных ведомств стран ЕС участвуют генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и руководитель операций ООН по поддержанию мира Жан-Пьер Лакруа. Главная тема совещания - действия Евросоюза в Ливии и Средиземном море, где ЕС проводит операцию "София" по борьбе с перевозчиками нелегальных мигрантов, а также обучает и тренирует личный состав ливийской береговой охраны.
"В Ливии мы продолжаем работу по укреплению потенциала властей страны, особенно в части контроля над территорией и проведения реформ", - сказала Ф.Могерини, отметив также сотрудничество ЕС со странами к югу от Ливии - Нигером, Чадом и Мали. Речь идет о противодействии нелегальной миграции, укреплении безопасности, борьбе с терроризмом и контрабандой оружия.
Она сообщила, что инструкторы ЕС обучили около 100 человек личного состава береговой охраны Ливии и будут продолжать этот процесс. ЕС намерен поставлять этой службе патрульные суда и невоенное оборудование, Италия уже делает это пока на двусторонней основе.
ЕС не стремится расширить свою операцию на территориальные воды Ливии, для чего необходимо было бы приглашение ее властей и резолюция СБ ООН. "Наша цель не в том, чтобы находиться в территориальных водах Ливии, а в том, чтобы в территориальных водах Ливии выполнялась необходимая работа. Если ее делают ливийцы, то даже лучше", - отметила Ф.Могерини.
Второй пункт повестки дня совещания - продолжение работы по развитию оборонной составляющей ЕС, начатой в прошлом году принятием Глобальной стратегии Евросоюза в области внешней политики и безопасности.
По словам Ф.Могерини, "за последние восемь, девять месяцев (страны ЕС) продвинулись довольно быстро и довольно далеко".
Министры обороны неофициально обсуждают продвижение к постоянному структурированному сотрудничеству (PESCO), использование боевых групп, формирование фонда для поддержки оборонной составляющей ЕС как в плане военного потенциала, так и в плане НИОКР и оборонной промышленности.
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