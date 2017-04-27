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Регион 27.04.2017 17:14

МИД РФ: действия Турции в отношении курдов в Ираке и Сирии вызывают глубокую озабоченность

В Москве озабочены ударами Турции по курдским силам на севере Ирака и северо-востоке Сирии, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"С глубокой озабоченностью восприняли известия о действиях Анкары", - сказала М.Захарова, комментируя информацию об ударах турецких вооружённых сил по курдским объектам.

"Произволу на территории Сирии должен быть положен конец", - подчеркнула она.

"Хотела бы напомнить, что курдские отряды являются наиболее боеспособными вооружёнными формированиями в войне против террористов ИГИЛ (запрещена в РФ) в Сирии ", - добавила М.Захарова.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: РОССИЯ, МИД, ТУРЦИЯ, КУРДЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]