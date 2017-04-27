МИД РФ: действия Турции в отношении курдов в Ираке и Сирии вызывают глубокую озабоченность

В Москве озабочены ударами Турции по курдским силам на севере Ирака и северо-востоке Сирии, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"С глубокой озабоченностью восприняли известия о действиях Анкары", - сказала М.Захарова, комментируя информацию об ударах турецких вооружённых сил по курдским объектам.

"Произволу на территории Сирии должен быть положен конец", - подчеркнула она.

"Хотела бы напомнить, что курдские отряды являются наиболее боеспособными вооружёнными формированиями в войне против террористов ИГИЛ (запрещена в РФ) в Сирии ", - добавила М.Захарова.