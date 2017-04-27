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Карабахский конфликт 27.04.2017 17:23

Проведение международной конференции Арменией в Карабахе является политической провокацией – МИД Азербайджана

Проведение Арменией VIII Международной конференции «Современные аспекты реабилитации в медицине» на оккупированных территориях Азербайджана носит характер политической провокации, заявил глава пресс-службы азербайджанского МИД Хикмет Гаджиев.

Ереван намерен провести конференцию в Армении и Нагорном Карабахе 13-15 сентября 2017 года, на которую приглашены представители сферы здравоохранения из России, Чехии, Таджикистана, Германии, Казахстана, Узбекистана и Грузии.

«Организацией этого мероприятия на оккупированных территориях Азербайджана Армения не ставит целью обсудить современные аспекты медицинской реабилитации. На самом деле целью Еревана является политическая провокация. Таким образом, Армения снова пытается пропагандировать самопровозглашенный режим и превратить приглашенных гостей в инструмент собственной пропагандистской политики»,- заявил Х.Гаджиев.

Официальный представитель МИД Азербайджана уверен, что это очередная провокация, которую Армения планирует реализовать.

«Мы призываем граждан иностранных государств, приглашенных на это мероприятие не превращаться в инструмент пропаганды в руках Еревана и воздержаться от незаконных визитов, которые нарушают территориальную целостность, суверенитет и нарушают законы Азербайджана»,- отметил он.

«Нужно учесть и тот факт, что незаконные визиты на оккупированные территории Азербайджана включают правовую ответственность»,- добавил он.

МИД также призвал страны, чьи граждане приглашены на конференцию, предпринять действенные шаги для пресечения их незаконного участия на мероприятии.

Ф.Исазаде

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, АРМЕНИЯ, КОНФЛИКТ, ПРОВОКАЦИЯ


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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]