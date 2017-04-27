Азербайджан и Хорватия летом проведут первое заседание МПК по торгово-экономическому сотрудничеству

Первое заседание азербайджано-хорватской межправительственной комиссии (МПК) по торгово-экономическому сотрудничеству состоится в июне текущего года, заявил замминистра иностранных дел Хорватии Гордан Бакота.

«7 июня состоится заседание МПК», - сказал Г.Бакота в ходе очередного раунда азербайджано-хорватских межмидовских консультаций, сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Азербайджана.

В свою очередь, замминистра иностранных дел Азербайджана Халаф Халафов назвал МПК «важным механизмом дальнейшего развития торгово-экономических отношений между Баку и Загребом».

В качестве перспективных сфер двустороннего сотрудничества он назвал судостроение, машиностроение, промышленность, АПК, транспорт и транзит, туризм, а также энергетику.

Замминистра подчеркнул, что Азербайджан, расположенный на пересечении транспортных коридоров Север-Юг и Восток-Запад, особое значение придает сотрудничеству в транспортной и транзитной областях.

«В этой связи Хорватия занимает важное место в европейской транспортной системе. Подключение этих коридоров к транспортной системе Европы откроет путь к глобальному экономическому развитию», - сказал Х.Халафов.

Сопредседателем комиссии с азербайджанской стороны является министр налогов Фазиль Мамедов.

Р.Бабаев