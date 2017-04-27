Премии страховщиков Азербайджана в I квартале составили около 150,7 млн манатов, выплаты – около 60,3 млн манатов

Суммарные премии страховщиков в Азербайджане в январе-марте 2017 года составили 150 млн 681 тыс. 680,51 манатов, отмечается в данных Палаты по надзору за финансовыми рынками (MBNP).
Премии страховщиков по добровольным видам страхования за отчетный период составили 111 млн 913 тыс. 344,34 манатов или 74,3% всех премий по рынку.
По обязательным видам страхования премии в январе-марте составили 38 млн 768 тыс. 336,17 манатов.
По данным палаты, премии страховщиков по страхованию жизни в январе-марте 2017 года составили 44 млн 565 тыс. 246,45 манатов или 29,6% всех премий по рынку.
В январе-марте текущего года страховщики на возмещение по страховым случаям направили 60 млн 292 тыс. 393,57 манатов.
При этом выплаты по добровольным видам страхования составили 47 млн 343 тыс. 730,99 манатов или 78,5% всех возмещений страховщиков. По обязательным видам страхования выплаты составили 12 млн 948 тыс. 662,58 манатов.
По данным палаты, выплаты страховщиков по страхованию жизни в январе-марте 2017 года составили 31 млн 788 тыс. 256,59 манатов или 67,1% выплат страховых компаний за отчетный период.
А.Ахундов
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