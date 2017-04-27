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Внешняя политика 27.04.2017 17:40

Азербайджан и Хорватия провели очередной раунд межмидовских консультаций

Баку и Загреб провели очередной раунд политических консультаций, сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Азербайджана.

«Замминистра иностранных дел Азербайджана Халаф Халафов отметил развивающийся по восходящей линии политический диалог между двумя странами, подчеркнув интерес Баку к расширению и углублению всестороннего сотрудничества с Хорватией во всех сферах», - сказано в сообщении.

Замглавы МИД назвал нерешенность армяно-азербайджанского конфликта реальной угрозой региональному миру и безопасности, отметив незаинтересованность Еревана в мирном урегулировании проблемы. Х.Халафов подчеркнул, что Армения не отказывается от оккупационной политики, стремясь изменить демографическую картину региона и сохранить существующий статус-кво по Нагорному Карабаху.

В свою очередь, замминистра иностранных дел Хорватии Гордан Бакота заявил, что официальный Загреб поддерживает территориальную целостность Азербайджана и выступает за мирное урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в рамках признанных на международном уровне границ Азербайджана.

Он подчеркнул необходимость продолжения политического диалога между Баку и Загребом с точки зрения дальнейшего развития двусторонних отношений.

Р.Бабаев

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ХОРВАТИЯ, МИД, КОНСУЛЬТАЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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